LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | nulla da fare per le azzurre Ucraina superiore Italia fuori ai quarti

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Giappone che invece è in vantaggio 34-33 sull’Unghria. 13.49 Corea del Sud che batte 45-35 gli USA e sfiderà la Francia in semifinale. 13.47 Sulle altre pedane sono ancora in corso gli assalti, con la Corea del Sud ad un passo dalla semifinale. 13.45 La Francia non ha problemi a sbarazzarsi dell’Algeria, annichilita 45-32. 13.42 Si salva solo Irene Vecchi, entrata e capace diun parziale da 10-4. Poi Battiston e Vecchi hanno preso un parziale di 10-2 ed è finita.b.45-37! Ordinaria amministrazione per Kharlan, come da pronostico lesalutano subito il torneo a squadre di sciabola femminile. 37-43. Ancora Kharlan a segno. 37-42. Una botta per parte, l’impresa rimane ai limiti dell’impossibile. 36-41. Stoccata al braccio di Kharlan.36-40.