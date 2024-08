LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | fra venti minuti si parte con la prova a squadre mista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.53 L’Italiacon l’obiettivo di lottare per salire sul podio. Il compito sarà tutt’altro che facile: la formazione azzurra sarà una delle poche a disputare un incontro preliminare con l’Ungheria, scoglio non insormontabile ma non da sottovalutare. Agli ottavi, l’Italia pescherebbe la forte Georgia, ostacolo di un certo rilievo che non sarà semplice da superare. Due le favorite per la medaglia d’oro: Giappone e Francia. 7.50 Il meccanismo della gara asi differenzia particolarmente rispetto alle competizioni individuali. Ogni match prevede un massimo di sei incontri, suddivisi nelle seguenti categorie di peso: +90 kg maschili, -57 kg femminili, -73 kg maschili, -70 kg femminili, -90 kg uomini e +70 kg donne.