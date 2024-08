La qualità della pena Al Bassone si sta bene? Sennò meglio altrove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) "Como è un buon carcere? Nel caso, posso sceglierne un altro? Firenze, Roma?". Adam Prokop, polacco di 27 anni senza fissa dimora, è in piedi in attesa del giudice che lo manderà in carcere per i prossimi due anni, per la scia di reati commessi il giorno prima. L’energia alcolica si è esaurita durante la notte passata in camera di sicurezza e lui, parlando un ottimo inglese, prende atto di ciò che lo attende e si informa sulle possibilità di scelta che gli offre la giustizia italiana. Davanti al giudice Veronica Dal Pozzo, nel palazzo di giustizia ormai deserto, è stato accompagnato dai carabinieri di Tremezzina, con le accuse di furto in abitazione e furto aggravato: due reati che a fatica sintetizzano la sua performance di ventiquattro ore prima.