Fulmine colpisce spiaggia di Alba Adriatica | tre bagnanti feriti

(Di sabato 3 agosto 2024) Una tranquilla giornata di mare si è trasformata in tragedia sulladi. Intorno a mezzogiorno, unsi è abbattuto sulla costa sud albense, tra le concessioni Piccolo Chalet e Copacabana, colpendo almeno tre.Dramma in famiglia, un bambino di 3 anni annega nella piscina di casa Turisti sotto shock Il boato e la scarica delhanno scosso i numerosi villeggianti presenti in. Subito dopo l’impatto, i presenti hanno assistito a scene di panico e confusione. I sanitari del 118, prontamente intervenuti, stanno effettuando manovre di rianimazione sui. Tra i coinvolti, uno deiè stato soccorso in elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale di Teramo. Le sue condizioni sono gravi. Pare che tra ici siano un turista e una ragazza, le cui identità non sono ancora state rese note.