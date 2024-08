Cesena Calcio col Padova in Coppa Italia per iniziare bene la stagione Mignani | Siamo pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – È il momento di fare sul serio. Domani sera all'Orogel Stadium “Dino Manuzzi” per la prima volta in questasi giocherà con un referto ufficiale sul tavolo. Alle 20.30 arriverà ilnel primo turno di, appuntamento che il Cavalluccio intende affrontare fin da subito col piglio giusto. "Ci– entra nella mischia mister Michele– abbiamo avuto circa un mese di lavoro a disposizione per imparare a conoscerci. Ora serve scendere in campo con la voglia di superare il turno. Affronteremo il: al di là della categoria (i veneti militano in C, ndr) credo che a questo punto della, i valori siano abbastanza vicini. Ci aspetta una gara equilibrata, tra due squadre che ovviamente non sono ancora al massimo della condizione.