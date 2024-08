Caccia caos associazione Arriva il commissario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) La giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deliberato lo scioglimento degli organi di gestione dell’Atc Re02, che coinvolge il mondo dellae dell’agricoltura del territorio della Bassa. Nei giorni scorsi era stata proposta al vicepresidente della Regione, Irene Priolo, la nomina di un, individuato nel reggiano Enrico Barilli, per gestire l’Atc Re02 per un periodo di sei mesi. Proposta accolta, con la nomina del neo, che dovrà garantire tutte le attività necessarie per l’ordinaria amministrazione e la corretta gestione venatoria nell’area di competenza. La ’crisi’ nell’Atc Re02 – pare a causa di questioni interne della gestione e di accuse di scarsa trasparenza in alcune scelte da parte della presidenza – era scoppiata a maggio, con l’assemblea dei soci che non aveva approvato il bilancio consuntivo 2023 (35 voti a favore, 70 contrari e 38 astenuti).