Aurora Leone scatena il web con una parodia su De Martino | Tutti ne parlano!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 3 agosto 2024)il web con unasu De: "ne!" Quando lo sport diventa motivo di sorriso e discussione: le Olimpiadi di Parigi 2024 non sono state solo una rassegna di forza, tenacia e dedizione, ma anche una calamita di reazioni per via di alcune scelte editoriali che non sono passate inosservate. Le gare sono sempre una fonte inesauribile di storie e le Olimpiadi di Parigi 2024 ne hanno scritte tante, alcune persino fuori dai campi di gara. Una in particolare riguarda la nostra squadra di donne della spada, vittoriose e fiere. C'è stato chi, forse con troppa fretta o poca attenzione, le ha descritte con parole poco appropriate,ndo i commenti del popolo della rete. È sempre bene ricordarsi di controllare le fonti prima di saltare a conclusioni, specialmente quando sono in gioco momenti così significativi.