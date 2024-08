Atletica Fabbri in finale nel getto del peso | gli avversari per le medaglie e che misura servirà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Leonardosi è presentato alle Olimpiadi di Parigi 2024 con un chiaro obiettivo: conquistare la medaglia d’oro neldel. Il colosso toscano arriva all’appuntamento dopo aver siglato il record italiano (22.95 metri a metà maggio a Savona), essersi laureato Campione d’Europa e aver vinto undici gare consecutive andando sempre oltre i 22 metri. Il vice campione del mondo ha lavorato alacramente per farsi trovare pronto per l’evento sportivo più importante, ma ieri ha tremato in qualificazione: 20.44 in apertura, poi un nullo per avere toccato il fermapiedi e il 21.76 della liberazione, valso tra l’altro il primo posto nel turno preliminare. Questa sera (a partire dalle ore 19.35) occorrerà ben altro se si vorrà battere l’intera concorrenza e regalarsi la gloria a cinque cerchi.