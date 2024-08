VIDEO – Taremi infortunato col mercato occhio alle liste! | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’infortunio dimette in apprensione il mondo, anche per la possibilità che durante la stagione – come nella scorsa – l’attacco sia ridotto ai minimi termini. Per questo bisogna valutare la situazione migliore, facendo anche attenzione: in tal senso, guarda ilapprofondimento suWeb TV di Romina Sorbelli. IL NOME – L’infortunio di Mehdiha riaperto i discorsi sulla necessità di acquistare un nuovo attaccante, ma non viene considerato un aspetto fondamentale: le. Sia quella UEFA sia quella Serie A. Con Joaquin Correa impresentabile per un’infinità di motivi, l’deve capire se prendere un quinto attaccante. Tanto che oggi si parla di Federico Bonazzoli come possibile rientro. Il nome è dato proprio dal discorso, perché non sarebbe un posto occupato.