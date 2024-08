Torres-Mantova | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gara valida per i preliminari di Coppa Italia 2024/2025. I sardi hanno sfiorato la Serie B, ma alla fine si sono dovuti arrendere ai play-off al cospetto del Benevento, mentre i lombardi hanno raggiunto la cadetteria vincendo il proprio girone di Lega Pro. La vincente affronterà il Lecce.si giocherà sabato 3 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Sanna di Sassari.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi si presentano a questo appuntamento dopo aver battuto in amichevole la Triestina per 4-2. Mister Greco dovrebbe affidarsi al 3-4-3 con il terzetto difensivo formato da Fabriani, Antonelli e Dametto a protezione del portiere Zaccagno. A centrocampo, dovrebbero agire Liviero, Brentan, Giorico e Zecca.