Soccorso animale nasce il primo corso nel Sannio | l’intuizione delle associazioni locali

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldalla necessità di fornire le nozioni di base di prontoin mancanza di un servizio h24 di reperibilità e ambulanze veterinarie“Il mio cane sta male, cosa posso fare?” “il mio cane durante una passeggiata si è ferito, come devo intervenire?”. Si tratta di un’urgenza oppure di un’emergenza? I primi minuti e la giusta manovra sono quelli che possono fare la differenza e salvare la vita al nostro cane o i nostri animali da compagnia in generale, saper comunicare per telefono con il veterinario è fondamentale. Ildiveterinario per animali da compagnia organizzato dall’associazione N.O.G.A , guardia forestale odv con i presidenti Fabio Di Giacomo e Alì Messaoud, in collaborazione con l’associazione sportiva ASD Cusanamente , con a capo Imma Petrillo già coordinatrice provinciale Us Acli.