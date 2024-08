Sciopero alla Svg l’azienda batta un colpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Terzo giorno dia San Giovanni, fin dalle 6 di mattina i lavoratori si sono presentati davanti ai cancelli dando vita a una protesta pacifica ma determinata. Braccia incrociate dei lavoratori della Svg Italy Sirio di San Giovani di Ostellato, un’azienda tra le più grandi del Basso Ferrarese, con oltre 250 addetti, in stato di agitazione per ottenere un premio di risultato con dei parametri in grado di garantire la certezza dell’acconto pari a 850 euro da erogare ad agosto 2024 e di permettere con il saldo di crescere nell’importo in base a risultati raggiungibili; indicatori trasparenti e verificabili da parte della RSU. Davanti ai cancelli c’era anche il sindaco di Ostellato, Elena Rossi, che commenta: "C’è stata un’ottima partecipazione.