Pisa-Inter diventa un’occasione per Arnautovic | nuovo primo passo

(Di venerdì 2 agosto 2024)avrà all’improvviso unprotagonista. Markoinfatti con l’infortunio di Taremi si trova in prima fila. E può cercare di dare nuovi segnali al mondo nerazzurro. CAMBIO DI GERARCHIA – A volte nel calcio ci sono degli eventi che cambiano il corso delle cose. L’infortunio di Taremi rientra tra queste. Non stiamo parlando di massimi sistemi, ma di gerarchie offensive. Nello specifico, l’iraniano si era preso la scena nelle prime amichevoli. Scalando le suddette gerarchie. Mostrandosi di sicuro come l’uomo più in forma. Col suo stop, tutto torna in discussione. E questo apre una finestra di opportunità per. NUOVA OCCASIONE – L’austriaco è uno dei nomi più chiacchierati in casa. Nella scorsa stagione infatti ha avuto più di una difficoltà a incidere. E l’arrivo di Taremi ha messo il suo ruolo ancora più in discussione.