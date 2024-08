Parigi 2024 Fabbri ammette | Ho sottovalutato le qualificazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Non potevo perdermi questa finale perché non sono mai stato così in forma. Domani ovviamente l’approccio alla gara sarà diverso, lele ho un po’ sottovalutate e si è visto”. Lo ha detto Leonardoal termine delleper il getto del peso alle Olimpiadi di. L’azzurro, oro agli ultimi Europei di atletica a Roma, è poi riuscito a ribaltare la situazione, stabilendo la miglior misura. In vista della finale rassicura: “Domani sarà tutto diverso, dovrò partire bene dal primo, facendo più di oggi sin da subito. Voglio solo svegliarmi domani e fare una grande gara, puntando alla medaglia. Oggi avevo le gambe spente, più che in una gara mi sembrava di essere al centro commerciale”.ha poi commentato la qualificazione del connazionale Zane Weir: “Sono molto contento per Zane, si merita la finale dopo tutta la sua stagione.