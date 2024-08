Muoversi verso nuovi confini | Pd la ' proposta indecente' di Bettini a Forza Italia?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il Partito democratico sta vivendo in un suo personalissimo mondo al contrario. Il centrodestra, dalle ultime elezioni europee, è uscito rafto sia in termini di leadership sia in termini di consensi. Ma dalle parti del Nazareno sono convinti che il vento stia cambiando. "C'è fiducia che il governo cadrà prima della fine della legislatura - ha confessato Goffredoal Corriere -. E vogliamo combattere". Il maitre à penser dei dem racconta una storia ben diversa da quella che sarebbe la realtà dei fatti dipinta dalle urne: "Abbiamo avuto un ottimo risultato alle Europee, la destra estrema è stata fermata e la Meloni barcolla (sic!). Sembra cambiato il clima - ha sottolineato-. Ora si tratta di non fare errori. Il ribaltamento del governo e la vittoria del centrosinistra sono obiettivi ancora da conquistare".