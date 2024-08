LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Cassandro in piena lotta per la finale Rossetti paga un inizio difficile

Leggi tutta la notizia su oasport

14:07 Dunque, dopo 75 piattelli, l'unico tiratore a realizzare fino a questo momento un percorso netto è stato lo statunitense Vincent Hancock. Ci sono poi quattro tiratori con un errore fermi a 74/75: Lynn Conner Prince, Meng Yuan Lee, Eric Delaunay e il nostro Tammaro. Segue un gruppo di 4 a quota 73/75, poi attualmente nel gruppo al decimo posto spicca Gabriele con 72/75 14:04 Termina con il parziale di 74/75 la giornata di un buon Tammaro, peccato solo che l'errore sia arrivato quasi nelle battute finali della terza serie 14:01 25/25 per Gabriele che chiude quindi con il parziale di 72/75. Ottima la ripresa dell'azzurro dopo una prima serie. Nulla da dire. 13:48 19/20 al momento per, mancano gli ultimi cinque colpi.