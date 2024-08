LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | batosta per gli spadisti subiscono la rimonta ed escono ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Una delle batoste più cocenti di tutta l’Olimpiade per gli azzurri della, già difficile di suo. Domani le sciabolatrici non partono certo per una medaglia, mentre domenica i fiorettisti vogliono l’oro. 14.32 L’altra semisarà tra Francia e Ungheria. Padroni di casa che hanno battuto 45-39 l’Egitto, magiari che hanno asfaltato 45-30 il Kazakistan. 14.30 Sarà quindi Giappone-Repubblica Ceca in seminella parte bassa. Il quartetto campione del mondo in carica invece potrà arrivare al massimo al quinto posto. 14.28 Azzurri che avevano anche sette stoccate di vantaggio, poi Vismara è andato in tilt. Jurka hato, e poi nell’ultimo parziale ha cavalcato l’entusiasmo battendo anche Di Veroli. Delusione immensa. REPUBBLICA CECA b. ITALIA 43-38.