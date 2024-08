L’editoriale Sacrificare la realtà e il corpo della donna sull’altare woke? C’è chi dice no

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) La lezione di vita di Angela Carini conferma la profezia di G.K. Chesterton: «Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate». Guantoni e ganci si sono incrociati, ieri, per “dimostrare” la: ossia che non è possibile far competere su un ring di pugilato unacon un’atleta intersessuale o transgender che sia. A meno di nonla, dunque ilcrociata. Esattamente ciò che ha affermato, con disarmante ma preziosa sincerità, l’associazione di medici Lgbt, AmGay: «È innegabile» il vantaggioreo di Imane Khelif hanno spiegato. Con un “ma” enorme: «Ma l’inclusione è molto più importante di una differenza fisica lieve». Capito? Ragionamento agghiacciante e post-umano.