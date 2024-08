La sua scomparsa mi ha distrutto per questo non ne ho parlato sino ad ora sui social | il dolore di Gianluca Torre di Casa a Prima Vista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Uno dei volti più amati del programma cult di Real Time, “”, ha postato un carosello di foto su Instagram per festeggiare il suo 55esimo compleanno. Tra le tante foto di famiglia c’è un video che ritrae l’immobiliaristaassieme alla sua mamma. È il primo agosto 2022 quando hanno fatto un viaggio assieme: “Il più bel regalo di compleanno della mia vita”. È lavolta chemostra delle immagini così intime e si affida aiper spiegare il suo grande amore per la madre, tenuto gelosamente nascostoad oggi. Lo stesso immobiliarista durante una interal podcast “Passa dal BSMT” aveva spiegato: “Èa gennaio e la sua morte mi ha. Non l’ho voluto raccontare sui. Avevo un rapporto viscerale con la mamma. Era contentissima per il mio successo. È stata lei a convincermi ad accettare”.