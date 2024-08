IMAGinACTION #8 | il primo grande ospite è Edoardo Bennato

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il Festival Internazionale del Videoclipgiunge alla sua ottava edizione. Prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati,#8 andrà in scena il 21 e 22 settembre 2024 al Teatro Comunale di Bellaria-Igea Marina in Emilia Romagna. La rassegna dedicata al mondo del video musicale, unica nel suo genere, annuncia il nome delartista di questa nuova entusiasmante edizione. Saràilprotagonista della serata del 22 settembre.