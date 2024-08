GIUSEPPE BRINDISI CONTRO CARINI E LE DESTRE | ECCO LA DURISSIMA PRESA DI POSIZIONE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 2 agosto 2024), volto popolare di Rete 4 e conduttore di Zona Bianca, scende in campo con una netta edisul caso del momento-Khelif. Il giornalista del Tg4 non ha dubbi e chi sta con la scienza – ricordiamo le sue battagliei no vax – non può avere dubbi e al contempo boccia e smaschera l’atteggiamento di Angela. Imane Khelif è una donna. Il Cio le ha concesso l’autorizzazione a salire sul ring. Tu, Angela, ti sei già allenata con lei più volte ad Assisi. Vuoi denunciare una (molto) presunta irregolarità? Lo fai prima delle Olimpiadi e non quando, il sorteggio te la mette. Cosìsui social dove retwitta i commenti pro Khelif e anti. Un chiaro pensiero che lo discosta dal giornalismo di centro-destra che parrebbe compatto nella direzione opposta.