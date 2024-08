Federica Pellegrini e il caso Carini-Khelif | Angela non poteva essere serena la caccia alle streghe fa vomitare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024)dice che ildell’incontro di boxe tra l’azzurrae l’algerinasia un «tema ultradelicato. L’algerina è nata con un tasso di testosterone più alto della media ed è come le persone che hanno un ematocrito alto di natura, magari sfiorano il doping e allora l’unica regola possibile resta che quando rientrano nei parametri fissati dalla scienza possono competere».in un’intervista a La Stampa dice di«inclusiva sempre e a prescindere, nello sport però esiste la fisiologia ovvero il come ci presentiamo non il come siamo o come ci sentiamo ed esistono delle regole. Siamo tutti socialmente aperti e io sono felice se una persona trans decide di cambiare genere perché significa che ha trovato il proprio ben».