ASCOLTI TV 1 AGOSTO 2024 | OLIMPIADI TRA SCHERMA 224% E BEACH VOLLEY 113% MICHELLE IMPOSSIBLE 105% IL FILM DI RAI1 102% IN ONDA TRA ACCESS 52% E PRIME TIME 42%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 2 agosto 2024)TV 1• Giovedì • Gruppi R A I24H – 3279 46.81PT – 7655 48.35 M E D I A S E T24H – 2044 29.18PT – 4304 27.18 Tg1 Mattina Estate – 532 15.99 Tg1 – 776 18.70 UnoMattina Estate – 529 12.78 Camper in Viaggio – 672 12.13 Camper – 1239 13.21 Tg1 + Economia – 2494 21.00 + 1969 16.88 Un Passo dal Cielo 6 – 1083 10.83 Estate in Diretta Start – 937 11.20 Tg1 – 1151 13.70 Pres. Estate in Diretta – 1177 14.73 Estate in Diretta – 1339 15.49 Reazione a Catena – 1800 17.89 Reazione a Catena – 2438 20.16 Tg1 – 2621 17.92 TecheTecheTè Extra – 1821 10.96Amore, Cucina e Curry – 1371 10.19 Il Provinciale – 378 6.62 Prima Pagina Tg5 – 470 18.60 Tg5 – 838 20.30 Morning News – 674 17.36 + 653 16.48 Forum: Il Meglio – 1071 15.66 Tg5 – 2309 20.35 Beautiful – 1911 16.27 Endless Love – 1899 17.09 The Family – 1637 16.66 La Promessa – 1482 17.