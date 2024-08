Senzatetto spinge un passeggero sui binari della metropolitana e si giustifica | Mi aveva lanciato un’occhiataccia e volevo vendicarmi – IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Attimi di terrore alla fermatafermatadi Londra, Oxford Circus. Unha spinto un, il 61enne Tadeusz Potoczek, sotto i, a sorpresa. Urla e sconcerto, un uomo coraggiosamente è sceso suie ha tratto in salvo il malcapitato. La polizia ha subito bloccato l’attentatore, un migrante curdo di 24 anni, Brwa Shorsh. Le immagini risalgono al 3 febbraio scorso e sono state diffuse dalla British Transport, durante il dibattimento in aula. Shorsh hato il suo gesto affermando che il 61enne gli avrebbe “”. Poi ha fatto una mezza marcia indietro: “Mi ha fatto arrabbiare e lo odiavo. Mi dispiace per quello che è successo. Non avevo intenzione di ucciderlo e non sono un assassino.solo”. Nonostante tutto Brwa Shorsh è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio.