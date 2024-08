L' Iran chiude lo spazio aereo Sempre più imminente un attacco a Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'assassinio di Ismail Haniyeh, capo di Hamas dal 2017, ha fatto ripiombare il mondo intero nell'incubo di un'escalation. L'ipotesi di una lunga e difficile guerra di attrito in Medio Oriente e del coinvolgimento di nuovi attori bellici è concreta. L'ha chiuso il proprio. Lo rendono noto alcuni media israeliani. Così si fapiùunda parte di Teheran contro. Intanto, è iniziata stamane presso l'Università di Teheran la cerimonia funebre per il capo dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, ucciso ieri in un raid poche ore dopo aver preso parte all'evento di insediamento del presidenteiano, Masoud Pezeshkian.