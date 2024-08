Italia-Olanda spareggio con vista sui quarti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Somiglia già a un primo, soprattutto per l’perché in caso di vittoria isarebbero quasi aritmetici. Anzi, in realtà visto che Turchia e Repubblica Dominicana giocheranno prima, Velasco potrebbe anche avere qualche certezza in più al momento di iniziare la partita contro l’oggi alle 17 (diretta Rai2, Raisport+HD, Eurosport, DAZN). Le azzurre partono dal 3-1 sulla Repubblica Dominicana all’esordio, ma oggi servirà un altro passo per fronteggiare una squadra molto fisica e organizzata, capace di portare al tie-break la Turchia campione d’Europa nella prima partita. Un anno fa le orange vinsro 3-0 la finaline dell’Europeo sulle azzurre, ma l’di oggi è un’altra cosa. Alessia Orro, la regista azzurra, è alla sua terza Olimpiade: "Questa la sto vivendo diversamente dalle altre.