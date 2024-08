Istat | in Italia quasi un' abitazione su tre non è occupata

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Inun'su tre non è. È quanto emerge dall'ultimo report dell', che stima in 35.271.829 il numero complessivo di abitazioni presenti nel nostro Paese al censimento permanente del 2021: quelle occupate da almeno una persona residente ammontano a 25.690.057, pari al 72,8% delle abitazioni totali, mentre le non occupate - che comprendono sia le abitazioni vuote sia quelle occupate solo da persone non residenti - sono 9.581.772 e corrispondono al 27,2% delle abitazioni complessive. A livello di ripartizioni geografiche il 27,5% delle abitazioni si trova nel Nord-ovest del Paese, al Sud il 22,8%, nel Centro il 18,9%, nel Nord-est il 18,8% e sulle Isole il 12%.