(Di giovedì 1 agosto 2024) Agli ultimi Mondiali del 2023,è stata squalificata poco prima dell'incontro per il titolo contro la cinese Yang Liu, per aver fallito un test di idoneità di genere. Stessa sorte per la taiwanese Lin Yu Ting, anche lei presente a Parigi. Stando al russo Umar Kremlev, presidente dell'Iba (International Boxing Association), la pugile algerina (come la taiwanese) possiede cromosomi XY, quindi maschili. Il Cio, tuttavia, ha affermato che entrambe fossero state squalificate per gli alti livelli di testosterone riscontrati nel sangue, non per un “dna maschile”. Dunque non ci sono elementi per considerare la 25enne«una donna trans».