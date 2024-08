I Festival musicali più attesi in Italia nel mese di agosto 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Saranno tanti iinche a partire da oggi, 1, porteranno gli artisti ed un foltissimo pubblico su e giù per lo stivale.inad: la decima edizione dell’Indiegeno Fest Si comincia con Indiegeno Fest, al via nella giornata odierna che per la decima edizione si suddividerà tra Tindari, Messina e Palermo. Nasce nel 2014 e negli anni ha conquistato un pubblico sempre più fidelizzato, grazie al suo format che coniuga la bellezza dei paesaggi e la qualità della musica, proponendo una line up di artisti coerenti con le location. Quest’anno, per l’occasione, ilsbarca anche nelle grandi città siciliane, consolidando così sempre di più la sua natura itinerante e la continua voglia di ricerca e di scoperta. Nel cast di Palermo, Okgiorgio, L’Officina Della Camomilla, Giuse The Lizia, Sergio Andrei.