Ecoattivisti bloccano la strada ma auto accelera e li investe | le terribili immagini nel video

A Linz, in Austria, duesono stati investiti e feriti. Durante una protesta organizzata da Ultima Generazione ed Extinction Rebellion, i manifestanti si erano radunati presso un attraversamento pedonale su Wiener Strasse, bloccando il traffico. Unmobilista, infastidito dal blocco, ha deciso di forzare il passaggio,ndo i manifestanti. La scena è stata ripresa in unche mostra chiaramente il momento dell'incidente. Leggi anche: Ambientalistii voli all'aeroporto di Francoforte