Doppio addio Napoli si sblocca il mercato | trattative più vicine alla chiusura

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il club azzurro è molto attivo sule prima di acquistare lavora sensibilmente sulin uscita. Il calciodelprocede a rilento, il club ha individuato alcuni nomi per ilin entrata, ma prima di acquistare c’è la consapevolezza che occorre vendere. Il club ha le idee chiare e nelle ultime ore qualcosa sembrerebbe essersito. Dopo aver chiuso diversi colpi in entrata e con la questione Osimhen a tenere ferma la situazione in attacco per quel che riguarda ilin entrata, l’attuale neo ds Giovanni Manna lavora ala centrocampo e potrebbero esserci presto novità da questo punto di vista. Ilosserva da tempo Marco Brescianini e Billy Gilmour, due giocatori graditi a Conte ma prima occorre cedere e sono due i giocatori ormai sul piede di partenza.