Da Lambrate a New York | Dialogo la mia missione

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Creare opere sostenibili significa proteggere l’ambiente, riducendo al minimo il nostro impatto ecologico". Così Federico Massa, in arte Iena Cruz (nella foto di Emiliano Rubinacci), motiva la sua scelta di dipingere “Anthropoceano”, murale realizzato con una particolare pittura mangia-smog. Classe 1981, Massa si è diplomato all’Accademia di Brera nel 2006, per poi trasferirsi a New, dove attualmente lavora. Dopo essere stato contattato dall’organizzazione Worldrise e da Ocean Family Foundation nel 2019 è tornato nella suaper realizzare un’opera in cui arte e sostenibilità si fondono, diventando strumento per sensibilizzare i cittadini.