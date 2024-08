Codice bianco o verde al pronto soccorso? Ambulatorio ampliato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Novità a Rho, potenziato l’“codici minori”. Attivo all’interno deldell’ospedale, da oggi verrà, grazie al potenziamento delle risorse professionali dedicate. L’, attivato nel mese di aprile, sarà attivo sette giorni su sette, per otto ore al giorno. Si tratta di un servizio dedicato ai pazienti a cui viene assegnato, in fase di triage, une che non richiede, quindi, l’intervento di professionisti ulteriori rispetto al medico di. L’per i “codici minori” è condotto da un medico, affiancato da un infermiere con le funzioni di visita dei pazienti, prescrizione di farmaci o prestazioni ambulatoriali per completare l’iter diagnostico, compilazione e invio di certificati di malattia, attribuzione deldi dimissione.