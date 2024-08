Chi è Angela Carini? La poliziotta pugile che affronterà l’atleta trans | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024)è il nome sulla bocca di tutti per quanto riguarda la boxe italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024. LanapoletanaImane Khelif, atleta algerinagender (nata uomo) squalificata ai Mondiali ma ammessa alle Olimpiadi per decisione (all inclusive) del CIO. Una scelta che ha fatto molto discutere, suscitando forte indignazione per le differenze biologiche fra uomo e donna in uno sport di contatto come la boxe., messe da parte le polemiche, ha dichiarato di rispettare la decisione del CIO e di essere pronta a boxare. Da vera “Tigre”, suo soprannome. Conosciamola meglio. Chi è? Biografia e carriera dellaitaliananasce a Napoli, figlia di un ex poliziotto e una. Cresce ad Afragola e, successivamente, si sposta a Piedimonte Matese insieme alla sua famiglia.