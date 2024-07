ViviParco chiude con Gaudats Junk Band

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Venerdì 2 agosto sulla spiaggia del Gombo gran finale della rassegna2024 con il concerto della: musica con strumenti realizzati da materiali riciclati. Chitarre, tubofoni e batterie che nascono da cassette per vino, oggetti in plastica, pentole che riprendono a vivere regalando la rivisitazione in chiave “” di famosi brani, spaziando trasversalmente tra i generi con entusiasmo e follia. Il concerto, In collaborazione con associazione Salty Music Aps, inizia alle 19 con inizio dei trasporti dal centro visite alle 18, posti limitati, prenotazione consigliata al numero 050 530101 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 dal martedì al venerdì. Evento gratuito, costo del traporto 5 euro a persona.