Scuola Cgil | Sarà una ripartenza sempre più all’insegna del precariato e della mancanza di Ata

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Firenze, 31 luglio 2024 – Il 16 settembre gli studenti torneranno in classe, ma gli annosi problemirestano irrisolti. Anzi, peggiorano. Il quadro fornito dalla Flc-è impietoso: ancora troppi supplenti in cattedra, con il paradosso che sul sostegno saranno più i precari dei docenti di ruolo. "Una sonora bocciatura per il ministro Valditara", afferma senza mezzi termini Emanuele Rossi, segretario provinciale Flc-. "Laripartirà in una situazionepiù difficile e precaria”. Il calo di studenti, dovuto a una forte decrescita demografica, avrebbe potuto rappresentare l’occasione per iniziare ad arginare almeno il problema delle classi sovraffollate. "Ennesima occasione persa", commenta sconsolato Rossi. Analizzando i numeri, vediamo che gli alunnidell’infanzia caleranno di 511 unità, attestandosi complessivamente a 14.000.