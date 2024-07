Power Book III | Raising Kanan nuovi ingressi nel cast della quarta stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024)III:nelLa serie prequel diIII:, sta arricchendo la suacon alcuni importanti talenti premiati. Mentre le ripreseprocedono a New York, apprendiamo ora, tramite Deadline, chepersonaggi sono stati inseriti nella sempre accesa lotta per il potereserie crime thriller. Si tratta del vincitore di un Emmy Chris Redd e del rapper vincitore di un Grammy Pardison Fontaine, entrambi scelti per interpretare ruoli chiave nella. Nel mondo del potere,III:è un’opera d’epoca ambientata negli anni ’90 e segue la prima vita diStark, interpretato da Curtis “50 Cent” Jackson nella serie originale.