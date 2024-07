Nuoto Zhanle Pan distrugge il proprio record nel mondo nei 100 sl! Quattro decimi in meno rispetto a Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il primodelnelle gare delalle Olimpiadi di Parigi è del cinesePan. Il nuotatore cinese si impone di netto nei 100 stile libero, la gara storicamente più rappresentativa della categoria, andando praticamente are il crono che aveva registrato agli ultimi Mondiali di. Una finale senza storia, per lui che partiva sicuramente con i favori del pronostico, ma in cui aveva rischiato di non esserci. In batteria infatti non aveva per nulla impressionato, giocando un po’ troppo con il fuoco con il quindicesimo tempo, per poi sistemare le cose con la semifinale, in cui aveva scaldato i motori con il miglior tempo in 47”21. Ma nessuno poteva immaginarsi che avesse davvero così tanto nel taschino.