Lorenzo Musetti non si ferma | Con Zverev non ho paura Sinner? Se non è qua c’è un motivo

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si è imposto nel match valido per gli ottavi di finale del torneo olimpico contro Taylor Fritz. Il toscano ha battuto il tennista statunitense con il punteggio di 6-4 7-5. Dopo una partenza lenta,ha ritrovato il filo del discorso e, ben sostenuto dal servizio, ha saputo prevalere per la terza volta consecutiva contro il californiano, ricordando i successi a Montecarlo e a Wimbledon. Un bel periodo per, citando le semifinali a Stoccarda e a Wimbledon e le Finali al Queen’s e a Umago. In conferenza stampa, gli è stato chiesto se si sente di aver compiuto uno step importante per la sua carriera: “Piano, state calmi, non so se nemmeno io se questa svolta della mia carriera sia definitiva, me lo auguro“, ha dichiarato il carrarino. Parlando della partita: “Ho cominciato male, è stato importante riuscire subito a ribaltarlo, mi ha dato grande consapevolezza.