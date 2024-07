La pianista e compositrice Giuseppina Torre in concerto il 10 agosto a Massa Lubrense

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il grande successo ad aprile del tour in Corea del Sud e dei tanti concerti in Italia, tra i quali il live a Milano per La Milanesiana (rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi),continua ad esibirsi live al pianoforte in tutta la penisola. Lasiciliana il 10, alle ore 20.00, si esibirà presso l’Antica Cattedrale di– Napoli (Largo Vescovado, 1 – ingresso libero) per un emozionante live dove eseguirà dal vivo le composizioni tratte da “The Choice”, il suo nuovo disco di inediti. Ildel 10è organizzato dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di, con il patrocinio del Comune die la collaborazione della Parrocchia “Santa Maria delle Grazie”, che ha reso disponibile la Chiesa per l’evento.