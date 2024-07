Kim Yeji brilla alle Olimpiadi 2024 chi è l’atleta coreana diventata virale sui social | Sembra uscita da un cartone animato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I Giochi Olimpici non sono solo un grande evento sportivo internazionale, ma molto di più. Sport, cultura, spettacolo e persino moda si intrecciano in questa manifestazione. Le– come quelle di ora a Parigi – riescono a creare quell’atmosfera unica in cui tutto si incontra (tra emozioni, sfide e polemiche). Così, l’outfit scelto da alcune atlete sudcoreane (una in particolare) diventa una notizia curiosa da leggere durante l’estate, magari sorseggiando qualcosa di fresco sotto l’ombrellone (un sogno!). Ma torniamo sul punto. La nota rivista statunitense GQ ha recentemente parlato di Kim, atleta sudclasse 1992, specializzata nel tiro a segno, che lo scorso 28 luglio è arrivata seconda nella gara di pistola ad aria 10m donne. Al primo posto la connazionale Oh Ye Jin. Perché si parla di lei? Certamente per la sua bravura, ma anche per i suoi outfit eccentrici.