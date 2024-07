Grande Fratello altro colpo di Signorini? Un ex vincitore dell’Isola dei famosi e attore verso il reality

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024), anche Luca Calvani nel cast? L’toscano in passato ha vinto L’Isola deiNella casa delpotrebbe arrivare il momento di accogliere Luca Calvani, il nototoscano che in passato ha vinto L’Isola deisarebbe il nome nuovo per ildi Canale Cinque. L’secondo Fanpage potrebbe approdare nel programma diinsieme a diversi colleghi come Iago Garcia, divenuto popolare grazie alla soap Il Segreto, ma anche Clayton Norcross di Beautiful. LEGGI ANCHE: Temptation Island, il clamoroso retroscena: “Le tentatrici fanno a gara per Raul” Due anni fa Calvani ha presentato il suo compagno Alessandro Franchini, imprenditore con il quale vive una storia d’amore da otto anni.