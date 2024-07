Esposito voglia matta di lasciare il segno | Per l’Empoli giocherei anche in difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È stato il primo acquisto dell’era Gemmi e ora, a un paio di settimane dal suo arrivo in azzurro, è lo stesso Sebastianoa raccontare l’evolversi della trattativa che lo ha portato a Empoli, smentendo le indiscrezioni che evidenziavano una sua preferenza per un ritorno alla Samp, dove aveva giocato l’anno scorso in B. "Ci tengo a dire che sono felicissimo di essere qua perché è un’opportunità che oltre a 5 anni fa Conte e l’Inter, nessuno finora mi aveva mai dato. Questo infatti è il mio primo anno in Serie A e spero di far bene – esordisce il 22enne attaccante –. Per quanto riguarda la trattativa posso dire che è stata lunga, ma in realtà non lo è stata a livello di colloqui perché quando il mio agente Mario Giuffredi, che ringrazio a sua volta, mi ha portato tutte le proposte che erano arrivate io ho subito scelto