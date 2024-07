Boxe a Parigi 2024 il ‘caso Khelif’ | donna per Olimpiadi non per Mondiali

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Due atlete escluse daidi, poiché non hanno superato il 'gender test', potranno partecipare al torneo di pugilato femminile alledi. Il Cio ha dato il via libera alla taiwanese Lin Yu-ting e all'algerina Imane Khelif. Entrambe hanno già partecipato alledi Tokyo nel 2021. Il portavoce del Cio, Mark Adams, ha detto alla stampa che non avrebbe commentato casi individuali e si è limitato ad affermare che ogni atleta iscritta alle competizioni femminili rispetta i requisiti richiesti. L'approccio del Cio è differente rispetto a quello che caratterizza idi pugilato, che si svolgono sotto l'egida dell'International Boxing Association, che non è riconosciuta dal Cio.