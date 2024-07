Atalanta Nico Gonzalez nel mirino Per averlo si possono sacrificare Musso ed El Bilal Toure

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bergamo, 31 luglio 2024 – L’da ieri sta finalmente lavorando al completo, al netto di possibili nuove operazioni di mercato, come il possibile assalto al 26enne attaccante. La Fiorentina valuta l’argentino intorno ai 35 milioni: affare possibile cedendo ai viola il portiere Juan, in parziale contropartita tecnica da 12-13 milioni, e facendo cassa cedendo all’estero il maliano Elper 24-25 milioni. Ma intanto in questa terza settimana di lavoro sui campi di Zingonia il tecnerazzurro Gian Piero Gasperini ha ritrovato in gruppo anche il mediano Jose Ederson, l’ultimo a terminare gli impegni con il Brasile in Copa America, e l’attaccante ligure Niccolò Zaniolo.