Tiro a volo Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo esclusi dalla finale del trap alle Olimpiadi

(Di martedì 30 luglio 2024) Si rivela amara per i colori azzurri la seconda giornata delle qualificazioni delmaschiledi Parigi 2024: non ottengono l’accesso alladel pomeriggio i due italiani in gara, conDeche chiudono entrambi a quota 121/125, rispettivamente in 13ma e 16ma posizione.Deaveva chiuso ieri con 72/75, e quest’oggi un 24/25 in apertura lo aveva praticamente estromessolotta per l’ultimo atto. Il 25/25 dell’ultima serie lo ha fatto risalire in graduatoria, ma non abbastanza per agganciare almeno lo shoot-off. Percorso opposto, ma medesimo risultato, per, ieri a quota 73/75: questa mattina in apertura il 25/25 lo aveva tenuto nelle zone nobili della graduatoria, poi nell’ultima serie un sanguinoso 23/25 ha cancellato tutte le velleità dell’azzurro.