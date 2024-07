Tina Turner chi è Erwin Bach il secondo marito che le salvò la vita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)ha incontrato per la prima voltaall’aeroporto di Colonia, in Germania. Era il 1985: lei aveva 46 anni e lui 29. Arrivò a prenderesu una Mercedes Jeep, un regalo per lei da parte del manager Roger Davies. La star rimasta choccata, non dall’auto ma dall’uomo che la guidava. «Il mio cuore ha improvvisamente iniziato a battere: boom, boom, boom, soffocando tutti gli altri suoni. Le mie mani erano ghiacciate», ha scritto nell’autobiografia. «“Quindi questo è quello che chiamano amore a prima vista”, ho pensato. Oh mio Dio, non sono pronta per questo». Nel suo libro, Diventare felicità (Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good)ha raccontato che cosa è stato per lei «Innamorarmi di mio: un altro esercizio per lasciare la mia zona di comfort, per essere aperto ai doni inaspettati che laha da offrire».