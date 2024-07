Sono sei le giovanissime vittime del maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Non tre, ma sei sarebbero le– tutte bambine – deldifinito agli arresti domiciliari su ordine del giudice per le indagini preliminari. A renderlo notogli avvocati Sergio Perongini, Domenico Vecchio e Salvatore Mastrolia, difensori di fiducia delle famiglie delle ragazzine. “Le minori coinvolte, infatti, – viene sottolineato in un comunicato congiunto dei tre legali – risultano essere sei mentre altre, si auspica, potrebbero ancora presentare, ai competenti organi giudiziari, notizie di reato utili a chiarire quella che si prospetta essere una triste vicenda giudiziaria“. All’uomo, 68 anni, viene contestato di aver costretto allieve, tra gli 8 e i 12 anni, a subire atti sessuali durante gli allenamenti.