Pontelungo ma sempre chiuso al traffico

(Di martedì 30 luglio 2024) Leggendo un articolo sui lavori eterni relativi ad un ponte in un’altra regione italiana mi è tornato alla mente il nostro, a Bologna, di cui non si sente più parlare. Ilsulla via Emilia ponente, che poi tanto lungo non è, misura circa trecento metri, èda tre anni e sembra che ne sia stata completata poco più della metà. Mi sovviene un confronto. Per curiosità il nuovo ponte Morandi di Genova, oltre un chilometro sicuramente più complesso, è stato completato in dodici mesi. Fulvio Borghi Risponde Beppe Boni Conviene mettersi il cuore in pace. Ilsarà riaperto non prima del 2026 con un ritardo di ulteriori sei, sette mesi. E già oggi siamo a tre anni di stop. L'amministrazione comunale snocciola dati tecnici difficili da confutare per il comune cittadino, ma resta il dubbio che si tratti di lavori eterni ed eccessivamente dilatati.