Parigi 2024 Pilato è quarta nei 100 rana | C’ho provato fino alla fine ma sono felice E’ solo l’inizio

(Di martedì 30 luglio 2024)– Un quarto posto di gioia per Benedettanei 100femminili di, con il tempo di 1’05?60. L’Azzurra, campionessa europea e primatista italiana, lotta e va veloce in prima corsia all’esordio olimpico, a tratti strappa la terza posizione, ma poi rallenta restando attaccata alle avversarie, che poi salgono sul podio. E uncentesimo allontana lagloria olimpica. Tuttavia, Super Benny esprime la sua felicità per una maturità arrivata e consapevolezza raggiunta: “, mi dispiace, peròlacrime di gioia, ve lo giuro! Rinnovo tutto quello che ho detto ieri.: un anno fa non ero neanche in grado di fare questa gara ed oggi ho nuotato la finale olimpica provandoci fin dal primo metro. Il cambiamento mi serviva e mi è servito, questo è soltanto il punto di partenza.